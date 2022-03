FORZA ITALIA E LEGA FANNO SQUADRA E SMENTISCONO CANDIDATURE EMERSE SULLA STAMPA

“Forza Italia e Lega sono impegnati a livello regionale e locale a consolidare l’alleanza tra i partiti che tradizionalmente aderiscono al centrodestra e tutti i movimenti politici e civici che si dichiarano alternativi al centrosinistra e al movimento 5 stelle.

Questo è lo schema adottato a Taranto in vista delle prossime elezioni amministrative e tale sarà ragionevolmente per gli altri capoluoghi di provincia pugliesi, compreso Brindisi.

Rispetto alle ipotesi dei nomi per candidato a Sindaco emerse nelle ultime ore, si tratta di professionisti molto stimati a Brindisi e a livello nazionale e che, per questo, qualsiasi comunità ambirebbe, magari, ad avere in ruoli di rappresentanza. Nello specifico non ci sono ipotesi in tal senso ma solo evidenti e pubbliche attestazioni di stima per le rispettive carriere sulle quali le persone sono attualmente impegnate con importanti risultati per il Paese e dei quali, da uomini delle istituzioni e da pugliesi, siamo fieri” .

On. Mauro D’Attis, commissario regionale Forza Italia Puglia

Sen. Roberto Marti, segretario regionale Lega Puglia