FORZA ITALIA, FRANCAVILLA HA UN NUOVO COORDINATORE. ANCHE A SAN VITO CAMBIO DI VERTICE

Prosegue il rinnovamento del partito azzurro. La coordinatrice provinciale Laura De Mola: “Dobbiamo farci trovare pronti per il prossimo congresso nazionale”

BRINDISI – Continua l’opera di rinnovamento tra le file dei coordinatori cittadini di Forza Italia.

La coordinatrice provinciale Laura De Mola, questa mattina, ha nominato il neo coordinatore di Francavilla Fontana, Tommaso Attanasi, già sindaco e assessore alle attività produttive del comune brindisino.

A San Vito dei Normanni, invece, il consigliere comunale Vincenzo Calabretti prende il posto di Alessandra Pennella che, sempre su indicazione del partito, diviene coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

“Ringrazio Alessandra Pennella per il lavoro svolto finora, sicura che sarà una guida importante per il movimento Azzurro Donna di tutta la provincia di Brindisi. Ad Attanasi e Calabretti – sottolinea la De Mola – faccio gli auguri di buon lavoro. Il rinnovamento dei vertici locali del nostro partito ha per noi un significato importante e ci spinge a farci trovare pronti in vista del prossimo congresso nazionale”.