Forza Italia – Giornate del tesseramento, D’Attis (Fi): “Saremo in più di 50 piazze in Puglia”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Si rafforza il legame di Forza Italia con l’elettorato e in Puglia saremo presenti in ben cinquantuno piazze, a cui se ne aggiungeranno altre, con i gazebo per convincere gli elettori a entrare nella nostra grande famiglia: partono le giornate del tesseramento che oggi hanno un significato preciso per tutti noi. Infatti, da quando il nostro segretario nazionale Antonio Tajani ha aperto la stagione congressuale, le tessere non sono solo semplici adesioni, ma atti di libertà di persone che vogliono avere diritto di decidere del futuro del nostro partito e a chi affidarlo. E’ per questo che definiamo i congressi “festa della democrazia”: i tesserati sono i veri protagonisti. I gazebo, come concordato con il responsabile nazionale Adesioni di Forza Italia on. Tullio Ferrante, si terranno il 4, 5 e 6 ottobre e il 12 e 13 ottobre nelle 51 piazze già confermate, ma il numero è destinato a crescere nelle prossime ore. Uno sforzo organizzativo importante per il quale ringrazio i parlamentari, i consiglieri regionali, i coordinatori provinciali e locali, il movimento giovanile, Azzurro Donna e i Seniores. Grazie a tutti per l’impegno che portiamo avanti con entusiasmo e determinazione”.