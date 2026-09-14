Forza Italia Giovani Brindisi protagonista ad “Azzurra Libertà”

Si è conclusa con straordinario successo la tre giorni di “Azzurra Libertà”, il tanto atteso appuntamento del movimento giovanile azzurro, tenutosi nella cornice di Montesilvano Marina dall’11 al 13 settembre.

Un evento di rilevanza nazionale che ha visto la partecipazione di oltre mille giovani provenienti da ogni parte d’Italia, riuniti per un intenso confronto sui temi centrali per il futuro del Paese: università, salute mentale, lavoro e transizione energetica con un focus sul fine vita, tema molto delicato ma affrontato dai giovani con tanta competenza.

Alla convention hanno preso parte le più alte cariche istituzionali — tra cui deputati, senatori, ministri e dirigenti di Forza Italia — unitamente alla presenza del Segretario Nazionale del movimento giovanile Simone Leoni e del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. Ad arricchire il dibattito, ospiti di primissimo piano del panorama mediatico e culturale, tra cui i giornalisti Daniele Capezzone e Tommaso Cerno, l’influencer Simone Cicalone e il conduttore televisivo Vittorio Brumotti, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita della manifestazione.

A rappresentare con orgoglio la comunità locale, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Brindisi, Donato Maggi, che ha sottolineato la forza numerica e la concretezza progettuale del movimento.

“Per tutti coloro che all’inizio non ci credevano, oggi possiamo annunciare con orgoglio che, con oltre 60.000 adesioni, Forza Italia Giovani è diventata il movimento giovanile più grande d’Italia”, ha dichiarato Donato Maggi. “Ciò che ci contraddistingue non sono le parole, ma la voglia di fare, di scendere in campo e di mettere a disposizione del territorio idee e progetti concreti. I giovani non sono semplici spettatori del domani, ma i protagonisti del presente.”