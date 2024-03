Forza Italia giovani contro i disturbi dei comportamenti alimentari

In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, Forza Italia Giovani della provincia di Brindisi ha organizzato oggi la campagna raccolta firme per richiedere l’istituzione di un Osservatorio Nazionale sui DCA. Per questa domenica e’ stato predisposto uno stand in piazza Vittoria per raccolta firme. Anche altri comuni della provincia organizzeranno simili iniziative per sostenere questa fondamentale battaglia. I Disturbi del Comportamento Alimentare, in Italia, riguardano circa 3 milioni di individui, pari al 5% della popolazione, sono affette da anoressia o bulimia, con manifestazioni più alte tra le ragazze (8-10%) rispetto ai ragazzi (0,5-1%). La costituzione di un osservatorio nazionale è fondamentale per monitorare questo fenomeno, valutando le azioni concrete messe in atto dalle regioni per contrastarne la diffusione e garantire la corretta assistenza sanitaria, psicologica e terapeutica alle persone che ne hanno più bisogno, in particolare ai più giovani, che rischia di essere ignorato, costringendo le vittime, di tali disturbi, a combattere da sole.