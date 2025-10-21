Forza Italia Giovani – Eletti due vice coordinatori provinciali

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Brindisi, Donato Maggi, ha nominato Vito Calandrella, fasanese, e Pietro Caliandro, originario di Ceglie Messapica, vice coordinatori provinciali del movimento giovanile azzurro.

Si tratta di due giovani appassionati, competenti e profondamente legati al territorio, che da tempo si distinguono per il loro impegno e la dedizione ai valori del nostro movimento.

Negli ultimi mesi, sotto la guida del brindisino Donato Maggi, il movimento giovanile azzurro si è fatto sentire nei dibattiti locali, portando avanti battaglie concrete su tematiche fondamentali come trasporti, lavoro, servizi per i giovani e opportunità reali per il territorio.

«Siamo stanchi – afferma il Segretario Provinciale Donato Maggi – del vuoto cosmico della sinistra, che oggi dichiara di voler prendersi cura della Puglia, quando in realtà ci ha condotti nel baratro della sanità, con i reparti svuotati, pronto soccorso chiusi, oltre 10.000 giovani che ogni anno abbandonano il territorio brindisino e pugliese in cerca di studio e lavoro.

Oggi si ripresentano, proponendo l’ennesima faccia dello stesso sistema per risolvere i problemi dei cittadini, chiedendo le chiavi della Regione Puglia, mentre la nostra regione in realtà è stata svenduta e abbandonata.

Noi ci siamo, e non ci limiteremo a fare presenza, vogliamo essere protagonisti del presente.»

Soddisfazione e determinazione emergono anche dalle parole di Vito Calandrella, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani a Fasano e ora vice coordinatore provinciale:

“Sono davvero onorato di poter ricoprire quest’incarico e ringrazio di cuore Donato per la fiducia riposta in me. Forza Italia è un partito che punta convintamente sui giovani, come recentemente dimostrato dalla candidatura alle prossime elezioni regionali di Mario Schena, mio concittadino ed attuale Segretario del movimento giovanile in Puglia. Per questa ragione riteniamo di poter essere i protagonisti di una stagione politica di rilancio per tutto il territorio brindisino che merita uno sviluppo uniforme su tematiche chiave quali l’occupazione giovanile, il turismo e lo sviluppo sostenibile. Nessuna città della provincia, da Fasano a Torchiarolo, dovrà essere abbandonata dalle istituzioni regionali e nazionali”.

Alle sue parole si unisce anche Pietro Caliandro, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani a Ceglie Messapica e ora vice coordinatore provinciale:

“È con grande senso di responsabilità che accolgo la nomina a Vice Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani per Brindisi. Ringrazio Donato Maggi per la fiducia.

Il mio impegno sarà quello di rafforzare la presenza del movimento sul territorio, ascoltare i giovani e portare avanti valori come libertà, merito e responsabilità. La politica deve tornare a dare risposte concrete alle nuove generazioni.

Lavorerò fianco a fianco di Donato Maggi per costruire un futuro migliore per la nostra provincia. Il meglio deve ancora venire!”.