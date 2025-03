Forza Italia Giovani – Eletti i delegati per il congresso nazionale

Sono Donato Maggi (Coordinatore Provinciale FIG Brindisi), Vito Calandrella (Coordinatore cittadino FIG Fasano) e Giovanni Sgura (Coordinatore cittadino FIG San Vito dei Normanni) i tre Delegati per il Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, eletti all’unanimità nell’Assemblea Congressuale del movimento giovanile azzurro della provincia di Brindisi, tenutasi nel pomeriggio di ieri, 8 Marzo, al Palazzo Granafei-Nervegna in sala Gino Strada.

L’evento ha visto la partecipazione del segretario regionale di Forza Italia, On. Mauro D’Attis, della segretaria provinciale di Forza Italia Laura De Mola, del Sindaco di Brindisi Pino Marchionna e del coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Mario Schena. Tantissimi i giovani militanti, i dirigenti e gli amministratori locali presenti, provenienti da tutta la provincia.

L’Assemblea Congressuale é stata presieduta dal Dott. Simone Mazzara e si é conclusa con i ringraziamenti del coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Brindisi Donato Maggi.

Diversi i temi trattati, dalla transizione energetica alla riconversione dei principali siti industriali di Brindisi, fino alle tematiche strettamente connesse allo sviluppo dell’azione politica di Forza Italia, che vanta il maggior movimento giovanile per numero di tesserati tra i principali partiti italiani.