FORZA ITALIA GIOVANI – NOMINE A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE

Nomine nuovi coordinatori provinciali e coordinamento regionale

Forza Italia Giovani Puglia inizia oggi il suo nuovo corso. Nella giornata odierna, il coordinatore dei giovani forzisti pugliesi, Mario Schena, ha ufficializzato le nomine dei nuovi responsabili provinciali e dell’ufficio di coordinamento regionale. La grande famiglia del movimento giovanile pugliese, in concerto con il partito, è pronto a rilanciarsi per la sfide del domani; nella memoria del Presidente Berlusconi che, designò ai suoi giovani il ruolo di “Costruttori di futuro”. Pronti e orgogliosi di questa missione, riprenderemo a lavorare a stretto contatto con il territorio grazie ai nostri nuovi responsabili:- Lorenzo Attivissimo: Vice-Coordinatore Regionale- Giovanni Sgura: Responsabile Organizzazione- Filippo Pati: Responsabile comunicazione- Antonio Troiano: Coordinatore provincia di Foggia- Donato Maggi: Coordinatore provincia di Brindisi. Queste le parole del coordinatore Mario Schena:Oggi ripartiamo dai territori, dall’entusiasmo e dall’incredibile voglia di impegnarsi di tanti ragazzi. Sono orgoglioso della nuova squadra che in queste settimane stiamo formando in Puglia e a livello nazionale assieme all’On. Benigni, nostro coordinatore nazionale. La nostra sfida ricalca le idee e i progetti di un movimento giovanile pugliese che ha il dovere di essere protagonista del nostro partito.