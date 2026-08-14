Forza Italia – “Giù le mani dalla gara decennale per i rifiuti, soprattutto se l’obiettivo è quello di allungare i tempi, a discapito dei cittadini”

Da giorni risuonano strani appelli, da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione, a determinare le condizioni perché nel lavoro propedeutico alla gara decennale per la raccolta dei rifiuti venga coinvolta Ager Puglia. Chi ha tirato in ballo l’agenzia regionale sul ciclo dei rifiuti evidentemente ha la memoria corta e dimentica che gran parte delle responsabilità legate all’aumento della Tari sono dovute ai ritardi inaccettabili che proprio Ager ha provocato e che ancora oggi non consentono il completamento dell’impiantistica legata al ciclo dei rifiuti.

Lo sforzo che sta compiendo l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Brindisi è quello di andare ben oltre gli ostacoli che proprio Ager, a livello regionale, non riesce a superare, finendo inevitabilmente nelle sacche dei ritardi e degli ostacoli burocratici. A meno che – e speriamo proprio che non sia così – l’obiettivo non sia proprio quello di ritardare i tempi della gara decennale con la scusa di ‘affidarsi ad altri’.

Ben vengano, invece, ulteriori momenti di confronto con i cittadini (si sono già svolti numerosi incontri con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, movimenti, ecc…). Si tratta di una fase che farà seguito a quella della definizione delle linee-guida della gara decennale e che fornirà degli spunti attraverso cui perfezionare il capitolato e renderlo ancora più vicino alle esigenze dei cittadini e di vivere in una città pulita.

E’ questo il motivo per cui difenderemo il lavoro svolto fino ad oggi grazie all’impegno ed alla professionalità dell’Assessore Antonucci e della struttura tecnica dell’Assessorato.

Forza Italia – Gruppo consiliare Brindisi