Forza Italia – Incontro a San Vito per discutere di sicurezza, viabilità e agricoltura

Lo scorso fine settimana si è tenuto un importante incontro tra i vertici di Forza Italia e il Sindaco di San Vito dei Normanni per discutere di temi cruciali per la comunità locale.

Erano presenti all’incontro il Segretario regionale di Forza Italia – on. Mauro D’Attis, la Segretaria provinciale – dott.ssa Laura De Mola, il Segretario comunale e Capogruppo consiliare – dott. Vincenzo Calabretti, l’assessore comunale – ins. Alessandra Pennella e parte del direttivo locale del partito.

Durante la riunione si è affrontato un dibattito costruttivo su questioni di grande rilevanza per il territorio come la sicurezza, la viabilità e l’agricoltura. L’obiettivo è quello di attuare, negli ultimi mesi dell’attuale mandato amministrativo, misure concrete per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

L’incontro è stato anche l’occasione per parlare del futuro congresso cittadino di Forza Italia che si terrà il prossimo 12 aprile. Un appuntamento importante per il partito, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a consolidare il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali.

“Forza Italia continua a lavorare con impegno e concretezza per San Vito dei Normanni – ha dichiarato il Segretario e Capogruppo consiliare Vincenzo Calabretti – affrontando tematiche strategiche che incidono direttamente sulla quotidianità dei cittadini. La sicurezza, la viabilità e l’agricoltura sono settori fondamentali su cui intendiamo concentrarci con azioni efficaci e mirate”.

Anche il Segretario regionale – on. Mauro D’Attis, ha sottolineato l’importanza del confronto con il territorio: “Il dialogo con gli amministratori locali è essenziale per raccogliere istanze e trovare soluzioni condivise. Il congresso cittadino del 12 aprile sarà un momento chiave per il futuro del nostro partito a San Vito dei Normanni”.

Forza Italia, dunque, si conferma protagonista della vita politica locale, con l’impegno di dare risposte concrete alle sfide del territorio e di rafforzare la propria organizzazione in vista delle prossime scadenze politiche.