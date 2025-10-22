Forza Italia – La scelta di responsabilità del partito a San Pietro V.co

La Segreteria Cittadina di Forza Italia – San Pietro Vernotico desidera condividere con i cittadini alcune riflessioni in vista delle prossime elezioni regionali.

Nel nostro territorio è emersa la candidatura di un esponente politico locale, sostenuto da un’ altra area del centrodestra, la lega in coalizione anche con Udc e nuovo Psi.

In virtù di questo quadro, in questo giorni abbiamo riflettuto molto al nostro interno, e riteniamo che sia stato un grande gesto di responsabilità quello del nostro consigliere Comunale e Provinciale Michele Lariccia , che, con il sostegno di tutto il direttivo, ha deciso di fare un passo di lato e non candidarsi alle elezioni regionali, nonostante il grande impegno e i tanti obiettivi raggiunti in questi ultimi quattro anni da Consigliere Provinciale delegato alla viabilità, che sono sotto gli occhi di tutti.

Una scelta dettata dal buonsenso, dalla lungimiranza e dalle future prospettive in considerazione del fatto che a breve il centrodestra sarà chiamato ad individuare una figura condivisa e al tempo stesso aperta al dialogo con tutte quelle forze politiche e associazioni che si riconosceranno in un progetto aperto e democratico.

Un ulteriore gesto di lealtà politica dettata dal desiderio di non creare inutili cortocircuiti e di non trasformare l’ imminente tornata elettorale ( regionale ) in una inutile guerra tra poveri.

Auguriamo quindi a nome di tutto il direttivo di FI San Pietro Vernotico un caloroso in bocca al lupo all’ amica Giuliana che rappresenterà con impegno e determinazione il nostro territorio all’interno della competizione regionale.

Forza Italia di San Pietro Vernotico conferma la propria unità, la coerenza nelle scelte e la volontà di lavorare per il bene della comunità, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione e il rispetto reciproco si possa garantire una rappresentanza forte ed efficace del nostro paese nelle istituzioni regionali.

Con questa scelta di responsabilità, si conferma ancora una volta che la politica è servizio, non ambizione personale.

La Segreteria Cittadina di Forza Italia

San Pietro Vernotico