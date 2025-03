Forza Italia: L’esito della manifestazione di interesse del Mimit rappresenta una conferma delle attenzioni del Governo per Brindisi. Un grazie al ministro Urso ed all’on. D’Attis

Aver appreso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy che ben cinquanta aziende si candidano ad investire ingenti risorse nell’area industriale e portuale di Brindisi rappresenta un successo dell’impegno portato avanti dallo stesso Dicastero per il nostro territorio. Un grazie particolare, pertanto, va rivolto al Ministro Adolfo Urso che ha saputo valorizzare questa opportunità, stimolando le risposte di tante imprese che operano in settori innovativi ed ecosostenibili attraverso cui Brindisi può traguardare una ripresa economica ed occupazionale dopo il sostanziale disimpegno delle grandi industrie. Ma un merito particolare va riconosciuto al nostro parlamentare Mauro D’Attis, autentico promotore del tavolo ministeriale sulla decarbonizzazione che sta svolgendo un ruolo fondamentale per ottenere risultati importanti per la nostra città. Ed è sempre ascrivibile all’on. D’Attis il merito di aver fatto approvare una legge per la firma di un accordo di programma per Brindisi e per la nomina di un commissario di governo per facilitare i percorsi autorizzativi.

Un esempio concreto, insomma, della politica dei fatti concreti che contraddistingue l’operato del nostro parlamentare”.Gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi