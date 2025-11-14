Facebook Instagram
Forza Italia – Lunedì a Bari i presidenti di Regione a sostegno di Lobuono. D’Attis: “Tutti insieme per vincere anche in Puglia”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Forza Italia in prima linea, a tutti i livelli istituzionali, per sostenere la candidatura di Luigi Lobuono a presidente della Regione e il buon governo di noi azzurri: lunedì a Bari ci saranno i presidenti di Regione di Forza Italia Alberto Cirio (Piemonte), Roberto Occhiuto (Calabria), Francesco Roberti (Molise), e in collegamento Renato Schifani (Sicilia) e Vito Bardi (Basilicata). Innanzitutto li ringrazio perché la loro presenza racconta con chiarezza lo spirito che anima il nostro partito: siamo una squadra, come dice sempre il nostro segretario nazionale Antonio Tajani. E poi sarà importantissimo perché parliamo di cinque presidenti di Regione bravissimi e amatissimi dalle loro comunità e saranno con noi per confermare ai pugliesi quanto sia utile un governo di centrodestra. Uniti, con i nostri presidenti, per vincere anche in Puglia”.

L’appuntamento è lunedì 17 novembre alle ore 17.00 all’Hotel Oriente (corso Cavour 32).

