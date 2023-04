FORZA ITALIA – MARIO SCHENA NUOVO COORDINATORE REGIONALE DEI GIOVANI

FI: Benigni nomina dieci nuovi coordinatori regionali del movimento giovanile: Mario Schena per la Puglia

Il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Stefano Benigni, ha nominato oggi i nuovi coordinatori regionali. “L’operazione – ha spiegato Benigni – rientra in un’importante riorganizzazione del movimento giovanile che ha l’obiettivo di sostenere con ancora più forza ed entusiasmo le nostre battaglie e difendere i valori in cui crediamo. Con le nuove nomine – ha proseguito – ho voluto premiare l’impegno, la passione e il sacrificio di chi in questi anni si è speso sul territorio, nelle amministrazioni locali o nelle università.

Oggi più che mai, il rilancio e l’affermazione di Forza Italia richiedono la preziosa collaborazione di tutti i componenti del movimento giovanile, che sarà fondamentale nel prossimo futuro, in particolare coloro che sono chiamati a ricoprire un ruolo di responsabilità.

Lavoreremo insieme per dare nuovo slancio alle attività del movimento su tutto il territorio nazionale, promuovendo in ogni sede la nostra identità e i nostri valori”, conclude.

Mario Schena (vice presidente del Consiglio Comunale a Fasano) : “La giornata di oggi, rappresenta un nuovo punto di partenza per me, come per il movimento giovanile in Puglia.

Ho ricevuto dal Presidente Berlusconi e dall’On. Benigni un compito ben preciso: quello di far sì che le nostre forze rappresentino la nuova classe dirigente degli enti locali e del partito.

Non sarà facile, ma le sfide insidiose hanno un sapore diverso e facendo squadra si vincono.

La palestra del movimento giovanile, la partecipazione da protagonisti nel partito, l’energia e l’entusiasmo che caratterizza i ragazzi saranno le colonne portanti di questa importante esperienza.

Alla base, invece, dovrà esserci la sinergia con la nostra classe dirigente guidata a livello regionale dall’On. D’Attis, la stessa che ci rappresenta nei comuni, alla Regione, in Parlamento, così come tra i Ministeri.

Sarà un piacere continuare a lavorare con tanti rappresentanti di partito che ho conosciuto negli anni.

Sarà ancora più bello cercare di coinvolgere nuovi ragazzi, curiosi e desiderosi di avvicinarsi in ogni angolo della nostra regione, la più belle di tutte.

Voglio ringraziare chiunque abbia contribuito alla mia crescita personale e politica: dai simpatizzanti dei comuni brindisini durante l’esperienza da coordinatore provinciale di FIG Brindisi, agli elettori di Fasano che mi hanno permesso di diventare Consigliere Comunale, la mia famiglia e la nostra squadra di Forza Italia Giovani Fasano.”