Forza Italia, Michele Lariccia nominato delegato responsabile provinciale per la campagna elettorale

La segretaria provinciale del partito, Laura De Mola, annuncia la nomina a poche ore dal deposito delle liste per le elezioni regionali

A poche ore dalla scadenza per il deposito delle liste, fissata per domani alle ore 12, la segretaria provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, ha ufficializzato la nomina del consigliere provinciale Michele Lariccia quale delegato responsabile provinciale per la campagna elettorale del partito in vista delle elezioni regionali pugliesi del prossimo 23 e 24 novembre.

La scelta conferma la volontà di Forza Italia di puntare su figure radicate sul territorio e capaci di rappresentare le istanze delle comunità locali in una fase decisiva per il futuro della Regione Puglia.

“Con questa nomina – dichiara Laura De Mola – intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza e il nostro lavoro sul territorio brindisino. Michele Lariccia è una figura di esperienza, conosciuto e stimato all’interno del partito ed in tutta la provincia. A lui è affidato il compito di coordinare e guidare le attività della campagna elettorale provinciale, garantendo organizzazione, capillarità e dialogo costante con militanti e simpatizzanti. Sono certa che, grazie al suo impegno e al lavoro di squadra, Forza Italia potrà offrire ai brindisini e ai pugliesi una proposta chiara, credibile e concreta per il governo regionale”.

La nomina segna un passaggio significativo nell’avvio della campagna elettorale, che si prepara ad entrare nel vivo con la presentazione delle liste e l’apertura ufficiale della corsa verso il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia.