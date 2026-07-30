Forza Italia – Nessun aumento della Tari per i cittadini di Brindisi. Ottimo il lavoro svolto dall’Assessore Antonucci

I cittadini di Brindisi non subiranno alcun aumento nel pagamento della Tari. Il Piano Economico Finanziario, validato da Ager, prevede un aumento di soli 400mila euro (frutto dell’adeguamento dei contratti di lavoro) che sarà assorbito integralmente dall’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale svolta dagli uffici comunali e dalla concessionaria dei tributi.

Brindisi, pertanto, al contrario di altri comuni della provincia di Brindisi e del resto della Puglia, non ha voluto mettere le mani nelle tasche dei cittadini in una fase così delicata per l’economia del territorio.

Si tratta di un risultato di estrema importanza che l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci ha inseguito con caparbietà e competenza, in collaborazione con la struttura burocratica del Comune con cui è stato istituito un tavolo di coordinamento per intersecare utenze domestiche e non domestiche in un’unica banca-dati attraverso cui lottare contro l’evasione e salvaguardare gli interessi dei cittadini onesti.

Siamo davvero sulla strada giusta!

Gruppo consiliare Forza Italia Brindisi