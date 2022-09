Forza Italia. Presentati i candidati per Brindisi

Serata spettacolo organizzata in piazza S. Teresa a Brindisi da Forza Italia per presentare i candidati al collegio di Brindisi alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. E’ intervenuto il coordinatore regionale, on. Mauro D’Attis. A seguire, davanti ad un pubblico entusiasta, c’e’ stato il concerto di Orietta Berti.