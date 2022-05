FORZA ITALIA – PRESENTATO ORDINE DEL GIORNO SU NAVI RIGASSIFICATORE

Riteniamo che su temi così importanti per lo sviluppo della città come l’insediamento di un rigassificatore non possa decidere una sola persona a nome di tutti. Per questo come Forza Italia abbiamo presentato un ordine del giorno sulla candidatura della città ad accogliere una delle navi rigassificatrici, così che sia il Consiglio comunale a tracciare la rotta dello sviluppo futuro della città. Per noi si tratta di un’occasione da non perdere, in quanto – come compreso da comitati spontanei eterogenei – la filiera industriale, commerciale e turistica beneficerebbe in maniera esponenziale di un sito di tale rilevanza. Chiediamo pertanto di aprire da subito un tavolo di confronto con il Ministero della Transizione Ecologica al fine di concordare le ricadute economico/occupazionali sul territorio.