Forza Italia, prosegue la campagna di tesseramento. In fila ai gazebo anche il signor Damiano di 94 anni

Ieri, nei Comuni di Oria, Torre Santa Susanna e San Donaci, é proseguita la campagna adesioni del partito azzurro è proseguita. All’iniziativa erano presenti l’on. Mauro D’Attis, Coordinatore Regionale di Forza Italia in Puglia, e Laura De Mola, Coordinatrice Provinciale del partito

BRINDISI – Prosegue la campagna tesseramenti di Forza Italia. Ieri, nelle piazze dei comuni di Oria, Torre Santa Susanna e San Donaci, gli attivisti hanno accolto l’arrivo di molti simpatizzanti e semplici curiosi, intenzionati a prendere parte al progetto politico del partito azzurro. Un momento particolarmente significativo e toccante si é verificato quando un elettore di 94 anni, il signor Damiano, nato nel 1931, ha deciso di rinnovare la sua tessera, testimoniando l’importanza di un impegno politico che attraversa generazioni.

“Questo gesto – ha dichiarato la coordinatrice provinciale Laura De Mola – dimostra come Forza Italia continui ad essere un punto di riferimento per persone di ogni età, unendo esperienza e freschezza in un comune obiettivo di crescita e sviluppo per il territorio. Questi momenti di partecipazione e adesione alla nostra campagna di tesseramento rappresentano per noi un segnale forte. La scelta del signor Damiano, un uomo di 94 anni, ci riempie di orgoglio perché dimostra come Forza Italia sia un partito che parla a tutte le generazioni, da chi ha vissuto momenti cruciali della nostra storia repubblicana fino ai più giovani. Siamo pronti a continuare il nostro lavoro per portare avanti i valori in cui crediamo, vicini ai bisogni della gente e del territorio. La risposta che stiamo ricevendo, Comune dopo Comune, ci incoraggia a proseguire – ha concluso De Mola – con rinnovato entusiasmo.”

Forza Italia continua il suo percorso con determinazione, raccogliendo nuove adesioni e supporto in tutta la provincia di Brindisi.