Forza Italia: “Questa competizione è solo l’inizio di un percorso di rinascita della città di Brindisi. ‘Navigare il futuro’ resta un obiettivo raggiungibile”

E’ inutile negarlo. L’intera città di Brindisi ha sperato fino all’ultimo di potersi aggiudicare il titolo di Capitale italiana della cultura 2027. Una speranza basata sulla qualità di ‘Navigare il futuro’, un progetto ambizioso attraverso cui è stata fotografata una città bellissima e con grande voglia di valorizzare il suo ruolo in un contesto nazionale ed internazionale. Ovviamente alla città di Pordenone va il nostro augurio affinché possa ben rappresentare la cultura italiana nel 2027, ma Brindisi non sarà da meno perché è evidente che adesso parte la vera sfida: realizzare comunque il progetto elaborato, chiamando a raccolta tutta la città che questa volta ha saputo superare divisioni e incomprensioni per fornire una immagine di comunità da cui è necessario ripartire, contando anche sull’impegno del Ministro Giuli a sostenere anche gli altri nove progetti approdati alla fase finale.

Un grazie particolare va rivolto al Sindaco Giuseppe Marchionna che in questa avventura ci ha creduto ed ha profuso ogni sforzo possibile perché la nostra proposta fosse competitiva ed accattivante. Un lavoro immane supportato dal progettista Chris Torch, dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e da tanti altri concittadini impegnati a vario titolo nel mondo della cultura e dell’associazionismo.

Ovviamente siamo certi che tutte le forze politiche, attraverso i rispettivi gruppi consiliari, saranno pronte a sostenere questa bellissima sfida che ci attende.

Gruppo consiliare Forza Italia Brindisi