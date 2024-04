Forza Italia riparte con la campagna di tesseramento

Forza Italia comincia da Brindisi, in Piazza Della Vittoria, la campagna adesioni. Domani, sabato 6 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00 e domenica 7 aprile, dalle ore 10:00 alle 13:00. Sicuramente anche il prossimo weekend Forza Italia rinnoverà l’impegno per questa iniziativa. Lo scorso anno è stato raggiunto l’obbiettivo di oltre 110.000 adesioni al partito. Forza Italia riparte quest’anno con lo stesso obiettivo e con ancora più entusiasmo. Nei gazebo allestiti in piazza ci saranno i giovani militanti.