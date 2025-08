Forza Italia: Saldate tutte le spettanze ai lavoratori da parte di AVR. Un plauso a Sindaco e Assessore Antonucci. “Fondamentale l’intuizione di istituire un tavolo in Prefettura”

Il gruppo consiliare di Forza Italia intende rivolgere un ringraziamento al Sindaco Marchionna ed all’Assessore all’Ambiente Antonucci per l’azione svolta in relazione al pagamento di stipendi e TFR ai lavoratori del settore Igiene ambientale da parte di AVR per l’Ambiente.

“La decisione di chiedere l’istituzione di un tavolo presso la Prefettura, alla presenza dei sindacati e della stessa azienda – afferma il capogruppo Nicola Di Donna – è risultata determinante per giungere alla soluzione definitiva del problema che consiste nell’avvenuto pagamento di tutte le spettanze ai lavoratori (stipendi e TFR) da parte di AVR. E’ la prima volta che ciò accade, visto che in tutti gli ultimi passaggi di cantiere nel settore dei rifiuti si sono registrati problemi che sono andati a gravare sulle spalle dell’anello più debole, cioè proprio i lavoratori”.

“Abbiamo vissuto giorni non facili – afferma l’Assessore Livia Antonucci – in quanto i precedenti ci imponevano la massima cautela per evitare attese lunghissime a danno degli operatori ecologici. La mediazione del Prefetto è stata fondamentale ed anche per questo lo ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale e degli stessi lavoratori”.