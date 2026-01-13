Forza Italia San Vito dice no all’ampliamento della discarica Formica

Oggi, in Conferenza Capigruppo, abbiamo espresso il nostro categorico dissenso rispetto al progetto di ampliamento della discarica di Contrada Formica, situata im agro di Brindisi ma con ricadute dirette e rilevanti sulla nostra comunità.

Nel 2026 non è accettabile continuare a considerare le discariche come la soluzione ai problemi legati ai rifiuti. La vera priorità deve essere la chiusura del ciclo dei rifiuti con una strategia che investa nella prevenzione, nel recupero e nel riciclo anziché nell’ampliamento di strutture ormai obsolete e altamente impattanti sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO

L’ultimo report sui tumori in Provincia di Brindisi ci consegna un quadro allarmante, con un’incidenza tumorale superiore alla media regionale. I dati risultano essere ancora più critici se ci si sofferma sull’area, cosiddetta SIN (Sito di interesse nazionale per le bonifiche) e cioè il capoluogo brindisino. In un territorio già fragile dal punto di vista ambientale e sanitario, qualsiasi progetto che comporti un alto impatto ambientale, deve essere valutato con estrema cautela. La salute dei cittadini non può essere sacrificata.

UNA VISIONE CHE GUARDA AL FUTURO

Le amministrazioni regionali che si sono succedute negli ultimi anni hanno fallito nel realizzare un sistema moderno di gestione dei rifiuti. Tra le principali conseguenze: l’aumento della TARI e i danni ambientali; infatti, le discariche sono diventate delle vere e proprie bombe ecologiche. I cittadini non possono continuare a pagare le conseguenze di decisioni imprudenti.

Le discariche determinano un’incidenza negativa sul suolo, sottosuolo, falde acquifere, qualità dell’aria e più specificatamente sulla nostra vita! Le normative europee e nazionali indicano chiaramente un’altra strada da intraprendere: riduzione dei rifiuti e chiusura del ciclo. Investire ancora in discariche significa ritornare indietro nel tempo.

La salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente vengono prima di ogni cosa. Per queste ragioni, Forza Italia – San Vito dei Normanni, assieme al proprio movimento giovanile, invitano il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a rivedere le proprie scelte e ad avviare un percorso serio di gestione sostenibile dei rifiuti.

Siamo fermamente contrari all’ampliamento della discarica di Contrada Formica e chiediamo che tutte le istituzioni, a partire da quelle regionali, si schierino dalla parte dei cittadini e del futuro del nostro territorio.