Forza Italia – Sulla pista ciclabile la città attende le scuse della precedente Amministrazione

FORZA ITALIA : SULLA PISTA CICLABILE, LA CITTÀ ATTENDE LE SCUSE DELLA PRECEDENTE ANMINISTRAZIONE

Ci spiace di aver constatato, in data odierna di che l’Ass Gianluca Quarta sia stato oggetto di un pesante attacco da parte dell’opposizione per la questione Pista Ciclabile con conseguente richiesta di dimissioni.

Peccato che la stessa Pista Ciclabile di Viale Aldo Moro è stata pensata, proposta e approvata dall’amministrazione Rossi della quale il PD era l’azionista di maggioranza!!!

Dal nostro insediamento, abbiamo tentato in tutti i modi di bloccare un progetto in cui continuiamo non abbiamo mai creduto e che, anzi, riteniamo sbagliato ed inutile! Purtroppo però,la legge ce lo impedisce di fatto!!!

Il PD, insieme ai responsabili di questa situazione, avrebbero potuto in questi mesi, proporre in Consiglio Comunale la revoca del progetto ma ovviamente, dovendosi accollare un inconfutabile danno erariale per un importo di circa 400 mila euro, se ne sono guardati bene dal farlo.

Crediamo che il PD e tutti i componenti della precedente amministrazione targata Rossi, debbano chiedere scusa alla Città ed ai cittadini per l’ennesima scelta sbagliata e dannosa per tutta la comunità!’ Questo, certamente, sarebbe stato un atto opportuno e di grande crescita politica! Ma, ahinoi…….evidentemente si è ancora lontani dall’avere una maturità politica degna di nota, per cui si preferisce attaccare i singoli, rei, in passato, di aver fatto il proprio dovere e rei di continuare a farlo!

Certamente noi, lontani da posizioni preconcette e strumentali, continueremo a fare il massimo, cercando di traguardare tutti gli obbiettivi prefissati dal nostro programma elettorale nonostante le tante situazioni di ‘disagio” in cui abbiamo trovato l’Ente Comunale alla data dell’ insediamento.

La Segreteria Cittadina

Forza Italia Brindisi