FORZA ITALIA: UN GRAZIE AL MINISTRO TAJANI

Non è la prima volta che l’On. TAJANI, oggi nostro esperto Ministro degli Esteri, ma in precedenza visitando la nostra Città a vario titolo ed occupandosi del nostro porto sia in ambito europeo che nazionale, ha espresso con puntualità e lungimiranza, quale possa essere il ruolo della nostra sede portuale e quale il potenziale sia in termini economico-commerciali che -come oggi – strettamente umanitari.

Il nostro porto, per chi lo conosce e lo saprà far funzionare, ha possibilità logistiche e strategiche pari ad altre importantissime città che non hanno sofferto della sistematica ottusità dei locali governanti.

Cogliere anche in questa occasione più strettamente umanitaria, la polivalenza del nostro porto è un grido di allerta che il Ministro TAJANI rivolge, proprio per significare a cosa devono tendere gli sforzi amministrativi per lanciare la nostra Città e far rivivere la nostra Comunità che affonda in una depressione economica non più nascondibile.

Oggi e domani, Brindisi sarà al centro del mondo per il ruolo umanitario che svolge oramai da molti anni in termini di aiuto per Paesi in cui si consumano guerre civili e più propriamente politico-economiche, l’Africa, il Medio Oriente, di recente anche purtroppo l’Ucraina, e nel frattempo è sempre stata al centro del Mediterraneo per gli aiuti più propriamente solidali. Mentre ne parliamo anche a seguito degli eventi naturali in Turchia e Siria.

Ebbene, come sempre, quando si possono avere buone congiunture di Rappresentanti Nazionali e Locali, è a noi di non sottovalutare le occasioni di sviluppo che si presentano.

Al Ministro degli Esteri TAJANI, il nostro grazie per non distogliere l’attenzione del Governo Centrale dalla nostra Città.

Il Coordinamento Cittadino e Provinciale di FORZA ITALIA