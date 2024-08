Forza Italia – Una delegazione guidata dall’on. D’Attis in visita nel carcere di Brindisi

Visita questa mattina nel carcere di Brindisi dei parlamentari Mauro D’Attis, Andrea Caroppo e Antonio Trevisi per constatare la vivibilità nella casa circondariale brindisina e per ascoltare i detenuti. L’on. D’Attis ha ribadito che nel complesso la situazione e’ più che positiva, con alcune situazioni che possono essere migliorate. In fatto di numeri tutto potrà essere risolto appena una nuova ala del carcere sarà’ completata per accogliere 30 detenuti. Attualmente ci sono circa 200 detenuti contro una capienza di 120 posti attualmente disponibili. Se si riuscirà a spostare 30 detenuti nella nuova ala del carcere, il sovraffollamento sarà contenuto in 50 unità. Se invece ci saranno 30 nuovi detenuti per la zona che sarà completata tra poco è’ chiaro che le unità in sovrannumero saranno 80. Poi e’ stato constatato che il numero degli agenti di polizia penitenziaria è superiore alla media di altre case circondariali, grazie al fatto che la sede di Brindisi è molto richiesta dai vari agenti di polizia di fuori provincia e fuori regione. Infine, la delegazione di FI ha riscontrato soddisfazione tra i detenuti per le tante attività che si possono fare durante la giornata nella struttura e per la qualità della vita all’interno del carcere.