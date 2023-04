FORZA ITALIA – VENERDÌ SOTTOSEGRETARIO FERRANTE IN TOUR IN PUGLIA

Ecco l’agenda del sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, on Tullio Ferrante, che sarà in Puglia venerdì 28 aprile. Il sottosegretario, delegato al coordinamento delle attività svolte dai commissari straordinari delle opere in Puglia, sarà accompagnato dall’on Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia Puglia, dal sen Dario Damiani, vice commissario vicario, e dall’on Andrea Caroppo.

VENERDI’ 28 APRILE 2023

LECCE

09:30-10:10 Incontro nella sede Anas di Lecce (viale Gallipoli 17) con il Capo del Compartimento Puglia di Anas, Ing. Marzi, sullo stato di avanzamento dell’iter della SS275 Maglie Leuca di cui è commissario;

10:20-10:40 Incontro con i giornalisti;

BRINDISI

11:15-12:00 Incontro nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale sulle opere finanziate dal fondo complementare del PNRR (Vasca di colmata e

Banchinamento Capo Bianco) con il Presidente Ugo Patroni Griffi (commissario dell’opera);

12:00-12:30 Incontro con la stampa;

13:00-14:00 Incontro con gli operatori portuali brindisini e il candidato sindaco Pino Marchionna all’Hotel Orientale (corso Garibaldi);

14:00-15.00 Incontro con il candidato sindaco Pino Marchionna e i candidati della lista di Forza Italia nel comitato elettorale di corso Garibaldi.