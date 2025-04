Forza Italia – Prosegue il percorso congressuale in provincia di Brindisi

Le dichiarazioni della segretaria provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, in vista dei prossimi congressi

BRINDISI – Prosegue con entusiasmo e partecipazione il percorso congressuale di Forza Italia nella provincia di Brindisi. Dopo i primi appuntamenti a San Donaci, Fasano, Ostuni, Cisternino e Oria, sono stati eletti i nuovi segretari cittadini del partito:

Maria Elena Mauro a San Donaci

Renzo De Leonardis a Fasano

• Natale Pecere a Ostuni

• Pierdonato Costa a Cisternino

• Vincenza Pinto a Oria

“Questa fase congressuale rappresenta un segnale importante di rinnovamento e radicamento sui territori” – dichiara Laura De Mola, segretaria provinciale di Forza Italia Brindisi – “A tutti i nuovi segretari eletti rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro, certa che sapranno rappresentare con competenza e passione le istanze delle rispettive comunità. Ringrazio inoltre il commissario regionale del nostro partito, On. Mauro D’Attis, che in questa delicata fase non sta facendo mancare il suo prezioso e continuo supporto.”

Il percorso congressuale prosegue con i seguenti appuntamenti:

• 11 aprile, ore 16 – Carovigno, Sede Forza Italia (corso Vittorio Emanuele 46)

• 11 aprile, ore 19 – Francavilla Fontana, Castello Imperiale (via Municipio 4)

• 12 aprile, ore 10 – Brindisi, Hotel Nettuno (via Angelo Titi 4)

• 12 aprile, ore 17 – San Vito Dei Normanni, Chiostro dei Domenicani (via Mazzini 2)

• 12 aprile, ore 19 – Latiano, Sede Forza Italia (via Francavilla 85)

• 13 aprile, ore 18 – Ceglie Messapica, Movida Cafè (via Bari 7/9)

• 13 aprile, ore 19 – San Michele Salentino, Sede Forza Italia (via Leopardi 24)

• 14 aprile, ore 17 – San Pancrazio Salentino, Sede Forza Italia (via Regina Margherita 21)

• 14 aprile, ore 19 – Erchie, Sala di Rappresentanza del Comune (Piazza delle Rimembranze)