Fotografia. La storia professioniale della famiglia Tasco

Padre e figlio a confronto sull’attività professionale di famiglia. Iniziativa del collettivo fotografico Polaroads di Brindisi presso Mediaporto per parlare e descrivere il lavoro dei fotografi Damiano e Vincenzo Tasco. Aneddoti, differenze di punti di vista, dettagli e particolari di inizio di attività’ di entrambi. E poi tante curiosità sull’attività di famiglia, tra cerimonie, matrimoni, sport e concerti. Il tutto coordinato da Daniela Errico del Collettivo Polaroads che ha intervistato i protagonisti.