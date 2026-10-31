Foyer gremito e grande partecipazione di giovani per il debutto del premio “Città di Brindisi – Donne che narrano di donne”



Il foyer del Nuovo Teatro Verdi si è trasformato nella “culla” di un nuovo e significativo percorso culturale con la prima edizione del “Premio Città di Brindisi – Donne che narrano di donne”, un appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi. A condurre la serata inaugurale è stata Regina Cesta, che ha aperto l’incontro sottolineando l’entusiasmo per la straordinaria partecipazione di pubblico e, in particolare, dei numerosi studenti presenti. Una forte risposta corale che ha confermato l’urgenza e la bellezza della promozione della lettura tra le nuove generazioni. ​Al centro dell’evento, storie di coraggio, resilienza e autonomia declinate attraverso le opere di cinque autrici finaliste: ​Mathilde Bonetti, con “La giornalista ribelle”; Alessia Castellini, con “La malarema”; ​Roberta Cosimo, con “Fortunata”; ​Giulia Dal Mas, con “Il canto delle filatrici”; ​Dianora Tinti, con “Sopravvivere non basta”. ​L’iniziativa ha visto l’intervento del sindaco Giuseppe Marchionna, da sempre in prima linea nel sostenere iniziative culturali capaci di coinvolgere trasversalmente ogni fascia d’età. ​Il momento più interattivo e vivace della serata ha visto protagonisti proprio gli studenti, che hanno rivolto alle scrittrici domande puntuali e profonde, dimostrando una rara sensibilità nel cogliere i nodi tematici e sociali dei romanzi. Un dialogo che ha confermato come queste narrazioni sappiano superare i confini generazionali, offrendo chiavi di lettura indispensabili per interpretare le trasformazioni della società contemporanea attraverso la voce e l’esperienza femminile. ​A conclusione della serata, il momento più atteso: la proclamazione dell’opera vincitrice di questa prima edizione, assegnata a Fortunata di Roberta Cosimo. ​Il successo e la partecipazione registrati al Verdi lasciano ora una certezza: la necessità di dare continuità a questo format, trasformandolo in un appuntamento fisso nel panorama culturale della città. Anna Consales