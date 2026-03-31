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Fp/Cgil – A Francavilla accesso ambulanze 118 al Pronto Soccorso gestito in modo discrezionale: disagi per gli operatori e silenzio dell’ASL

La FP CGIL Brindisi denuncia una grave criticità organizzativa presso il Pronto Soccorso di Francavilla Fontana, dove l’accesso dedicato ai mezzi del 118, pur essendo funzionante, non è garantito a tutti gli equipaggi.

Con nota formale del 21 marzo, l’organizzazione sindacale ha segnalato che il telecomando del cancello di accesso risulta assegnato solo a pochi operatori, mentre gli altri equipaggi sono costretti ad utilizzare l’ingresso principale, con conseguenti rallentamenti nelle operazioni di soccorso. 

Una gestione che appare discrezionale e non uniforme, incompatibile con un servizio di emergenza che deve garantire pari condizioni operative a tutti gli operatori.

Nonostante la segnalazione, non è pervenuto alcun riscontro né dalla Direzione Generale, né dalla Direzione Sanitaria, né dai vertici del servizio interessato.

La FP CGIL Brindisi ha già chiesto:

  • l’immediata distribuzione dei dispositivi di accesso a tutti gli equipaggi;
  • la fine di ogni gestione discrezionale;
  • un riscontro formale da parte dell’Azienda.

È inaccettabile che in un servizio di emergenza-urgenza si tollerino condizioni organizzative che possono incidere sui tempi di intervento: eventuali ritardi o criticità operative non potranno che ricadere sotto la responsabilità di chi, pur informato, ha scelto di non intervenire.

In assenza di risposte, la FP CGIL Brindisi è pronta ad attivare tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori e del servizio pubblico.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi

Pietro Roma

Coordinatore 118 Funzione Pubblica CGIL Brindisi

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