FP/CGIL – ACCORDO RAGGIUNTO PER I CONTRATTI A TEMPO PIENO A RESTINCO

In data odierna, presso la sede di Restinco, è stato siglato un significativo accordo lavorativo relativo

ai dipendenti del Centro di Accoglienza di Restinco (Cara). L’intesa è stata ratificata alla presenza del

Dr. Salvatore Mangiaracina, responsabile del Consorzio Hera, della Segretaria Provinciale della FP

Cgil Brindisi, e dei rappresentanti dei lavoratori.

Siamo lieti di annunciare che i lavoratori, che precedentemente avevano un contratto di 18 ore

settimanali, beneficeranno ora di un contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo le disposizioni

del CCNL Coop. Sociali. In aggiunta, sarà riconosciuto un avanzamento di livello contrattuale.

Il raggiungimento di questo traguardo è frutto dell’incessante impegno delle parti coinvolte,

dell’instancabile lavoro dei dipendenti storici che, con dedizione, hanno sempre garantito la qualità dei

servizi offerti, e dell’importante ruolo svolto dalla Prefettura di Brindisi, che ha continuamente

collaborato, monitorato e sostenuto le fasi operative, ponendo particolare attenzione all’ottimizzazione

e al miglioramento dei servizi di accoglienza nell’area.

Esprimiamo un sentito ringraziamento al Consorzio Hera per la sua disponibilità e collaborazione

durante le trattative e alla Prefettura di Brindisi per il suo sostegno costante.

Auguriamo ai lavoratori un percorso professionale costruttivo e prospero con un contratto che

rispecchia finalmente la dignità e l’importanza del loro ruolo.

Cordiali saluti,

Segretaria Provinciale FP Cgil Brindisi, Cleopazzo Chiara

Dirigente Rsa del Cara, Marcello Nasta.