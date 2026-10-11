Fp Cgil – Attacco senza senso delle destre al Centro di riabilitazione Asl di Ceglie. Eccellenza sotto gli occhi di tutti

I Consiglieri di Destra Caroli e Scianaro nostalgici del Privato per puro campanilismo

Le internalizzazioni, che i Consiglieri di Destra Caroli e Scianaro attaccano, sono una scelta che lavoratori e pazienti hanno accolto positivamente, perché riportano stabilità, diritti e qualità nei servizi. La struttura internalizzata di Ceglie è un’ Eccellenza.

Se un rappresentante istituzionale continua a contestare ciò che chi lavora e chi si cura considera un decisivo passo avanti, è inevitabile chiedersi quali interessi stia difendendo.

LO SAPPIAMO BENE L’INTERESSE DI CHI LUCRAVA SULLA SALUTE DEI CITTADINI BRINDISINI.

E c’è un dato che CAROLI E SCIANARO evitano: il governo che sostengono ha mantenuto la spesa sanitaria, in rapporto al PIL, tra le più basse d’Europa. Questo sottofinanziamento pesa su tutte le Regioni, in primis il mezzogiorno d’Italia, e rende impossibile garantire servizi adeguati. È inutile puntare il dito altrove quando il problema nasce a Roma!

Sul piano politico, il quadro è ancora più chiaro quindi!

Per questo, consiglieri Caroli e Scianaro, invece di attaccare il Cebtro di riabilitazione di Ceglie e chi ci lavora, sarebbe più utile concentrarsi sui disastri prodotti dal governo centrale che voi difendete.

La sanità pubblica non si salva con gli slogan: si salva con risorse, diritti e responsabilità. E quelle, oggi, mancano proprio dove voi guardate con strumentale indulgenza.

Ammettetelo senza riserve: Pubblico vuol dire migliori Cure!

I soldi spesi sono necessari a dare migliori servizi, non a finanziare giornali di governo!

Grazie a Lavoratrici e Lavoratori che danno lustro ad un Centro ASL BRINDISI che è un unicum nazionale.

Questo è quello che dobbiamo dire!

Con buona pace della Destra Pugliese

Luciano Quarta

Segretario Generale

FP CGIL Brindisi