FP Cgil Brindisi: buoni-pasto Asl Brindisi, in arrivo le prime sentenze con riconoscimento ed arretrati

FUNZIONE PUBBLICA CGIL BRINDISI: BUONI PASTO ASL BRINDISI IN ARRIVO LE PRIME SENTENZE CON RICONOSCIMENTO ED ARRETRATI

I DIRITTI NON SONO UNO SPOT ELETTORALE

Brindisi – Con l’avvicinarsi delle elezioni RSU, si assiste a un fenomeno ciclico e prevedibile: il risveglio improvviso di alcune organizzazioni sindacali che, dopo un lungo silenzio, riscoprono improvvisamente le difficoltà dei lavoratori della ASL di Brindisi. All’improvviso, emergono preoccupazioni per il precariato, per le vertenze sui buoni pasto e per i diritti che, fino a poco tempo fa, sembravano non destare particolare interesse.

Si potrebbe quasi definire una sorprendente inversione di marcia. Basti pensare che, certi soggetti erano pronti a sottoscrivere un contratto che penalizzava i lavoratori, che avrebbe determinato una perdita economica senza precedenti includendo tra le sue disposizioni insieme ad altre storture, una norma che limitava l’accesso proprio ai BUONI PASTO solo a chi superava le otto ore giornaliere. Oggi, invece, si assiste a una rinnovata battaglia per estendere i buoni pasto a tutti. È curioso notare come queste rivendicazioni emergano solo ora, mentre la FP CGIL Brindisi ha affrontato questo tema con continuità, portandolo anche nelle aule giudiziarie per ottenere il riconoscimento e tutti gli arretrati dovuti ai lavoratori, tanto che a breve avremo le prime sentenze sulle nostre vertenze proprio per i buoni pasto.

Alcuni, oggi, rispolverano la mozione del Consiglio Regionale dell’8 luglio 2020, che impegnava la Regione Puglia a garantire un’applicazione uniforme del servizio dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. Un impegno che, per la ASL di Brindisi, rimane ancora lettera morta ed a cui daremo volentieri il nostro contributo nelle Commissioni consiliari Regionali dato che a quella determinazione si arrivò per le battaglie regionali di FP CGIL. Ma non è solo questa la disparità: le difficoltà riguardano anche le stabilizzazioni del personale, le assunzioni dalle graduatorie e tante altre questioni fondamentali per i lavoratori.

La FP CGIL non ha mai atteso la vigilia delle elezioni per accorgersi dei problemi. Siamo sempre stati presenti, con serietà e determinazione, senza aspettare i riflettori di una competizione elettorale. Le nostre battaglie non si improvvisano: abbiamo difeso i diritti con costanza, portando avanti vertenze per i buoni pasto e per la loro corretta erogazione, fino a intraprendere azioni legali per garantire ciò che spetta ai lavoratori.

Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo lavorato per la sicurezza dei dipendenti ospedalieri vittime di violenza, per le pari opportunità di genere e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Temi che non sono mai stati per noi uno strumento di consenso, ma impegni concreti e costanti.

La difesa dei diritti non può essere un’iniziativa spot, né tantomeno una bandiera da sventolare solo in prossimità delle urne.

La FP CGIL continuerà a essere il sindacato di chi lavora ogni giorno con serietà, senza proclami, senza strategie dell’ultima ora. Perché i diritti si conquistano con la coerenza, non con le campagne elettorali, difendendo il Valore Pubblico dai Contratti Nazionali alle vertenze Locali

Il Coordinatore Sanità FP CGIL Brindisi

Francesco Pollasto

Il Segretario Generale FP CGIL Brindisi

Luciano Quarta