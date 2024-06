FP Cgil – Cara Restinco: Da 21 giorni il centro a campo zero. Nessun ospite. Lavoratori preoccupati per il loro futuro

Dal 7 giugno 2024 e con il turno notturno, il Centro Ministeriale Cara di Restinco, di Brindisi è ad

oggi ancora a campo zero, non comprendendo le motivazioni. Ovvero, nessun ospite presente nel

centro e i lavoratori sono in ferie forzate per non essere penalizzati retributivamente.

Ma, nessun cambiamento si palesa per i prossimi giorni e le ferie dei dipendenti stanno per essere

ultimate. In particolare i dipendenti impiegati nel centro hanno una esperienza ultradecennale e

sono operatori : addetti all’ accoglienza, mediatori ed educatori, psicologi ed altre figure

professionali altamente qualificate.

Una situazione difficile da gestire ancora una volta per queste lavoratrici e lavoratori, in un periodo

di flussi e sbarchi solitamente elevati, in pieno periodo estivo. Una preoccupazione importante

per dipendenti che tanto hanno investito in termini di professionalità per garantire l’accoglienza a

Brindisi.

Chiediamo alla Prefettura, sempre presente a supporto di tali lavoratrici e lavoratori e alla parte

datoriale di riferimento di aprire un focus straordinario su tale struttura per garantire livelli

retributivi certi ed immediati.

La Segretaria Provinciale

Chiara Cleopazzo