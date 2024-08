FP CGIL: Città non pulita adeguatamente per mancanza di organizzazione, AVR non scarichi le proprie carenze gestionali sui lavoratori

In riferimento alla nota di AVRpA S.p.A, riguardante le difficoltà ad offrire un servizio decente alla nostra Città, riteniamo irricevibile che la stessa rigetti sui Lavoratori le colpe per evidenti limiti gestionali della ditta stessa.



La Funzione Pubblica CGIL di Brindisi ha offerto fin da subito la propria disponibilità a dare supporto alla ditta subentrata a settembre, ma la stessa ha preferito dare corsie preferenziali ad altri soggetti che mettono in primo piano i rapporti con i padroni piuttosto che la rappresentanza dei lavoratori, abbiamo ovviamente continuato a suggerire migliorie ma la AVRpA S.p.A ha puntato su altri cavalli…

Ma la rappresentanza non è una scommessa e così giova ricordare che a maggio la richiesta di procedere all’anticipo orario di inizio lavoro alle ore 5:00 è stata formulata dalla FP CGIL Brindisi alla AVRpA S.p.A durante un incontro in remoto e non accordata dall’azienda, la proposta mirava proprio a superare quanto lamentato nella nota di AVRpA in tema di fine orario di lavoro (impossibile a queste temperature lavorare dopo le 11 e 30).



Sul fronte assenteismo, altra questione tirata in ballo da AVRpA S.p.A, riteniamo inaccettabile che si spari a zero su lavoratori che da decenni affrontano il periodo estivo senza problemi, se aumentano gli infortuni c’è un problema di sicurezza ed anche su questo vigileremo per verificare se le nuove modalità ed i carichi di lavoro siano congrui, ma ci permettiamo di ricordare alla AVRpA

che in una riunione avevamo fatto richiesta relativamente ad assunzioni di stagionali e ci era stato detto che non sarebbe stato assunto personale in tale modalità, con nostra grande sorpresa, dato che avevamo chiesto personale stagionale proprio per far fronte alle assenze per malattia e per le ferie estive ma a quanto pare anche questo istituto contrattuale deve essere indigesto all’azienda.

Ci risulta tuttavia che si sta procedendo ad integrazione di personale stagionale a ridosso di ferragosto e quindi ad estate quasi conclusa, al netto della condivisione da parte nostra di questa necessità, sarebbe stato opportuno informare tutte le Organizzazioni Sindacali per una questione di trasparenza che ad oggi non c’è stata.



Riteniamo che la AVRpA S.p.A abbia sbagliato additando i propri dipendenti, fatto gravissimo dato che le responsabilità sono totalmente organizzative, gestionali e di rapporti sindacali non corretti.

INVITIAMO e DIFFIDIAMO pertanto la AVR per l’Ambiente S.p.A a ripristinare le corrette relazioni sindacali e a non produrre dichiarazioni lesive verso i Lavoratori come già avvenuto in diverse occasioni.

In difetto la Funzione Pubblica CGIL Brindisi si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti del personale coinvolto nelle sedi competenti.

Brindisi 14 agosto 2024





Luciano Quarta

Segretario Generale FP CGIL Brindisi

Damiano Antonaci

Segretario FP CGIL Brindisi

Responsabile Igiene Ambientale