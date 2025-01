FP Cgil – Inoltrata richiesta di audizione presso la III Commissione Sanità per completamento orario fino a full time lavoratrici e lavoratori 118 Sanitaservice ASL Brindisi

A seguito di incontro in Prefettura a Brindisi sul tema, tenutosi il 6 dicembre 2024, in relazione alla richiesta in oggetto, già predisposta dalla Direzione ASL Brindisi in uno con la Sanitaservice ASL Brindisi e più volte reiterata, richiesta condivisa con le Organizzazioni Sindacali, il funzionario indicato dalla Regione Puglia aveva dato come tempistica di riscontro la seconda settimana di dicembre. È evidente che ad oggi nessun riscontro è arrivato.

Non sfugge inoltre che sono state autorizzati nuovi fabbisogni per quanto riguarda la sanità a livello regionale, è ormai palese, vista l’importanza de Servizio, che vadano previsti aumenti per quanto riguarda il Servizio 118, di cui vanno completati gli organici attraverso il riconoscimento di orario full time a tutto il personale e con nuove assunzioni.

Per quanto sopra La Funzione Pubblica CGIL Brindisi ha richiesto convocazione per audizione della III Commissione Consiliare della Regione Puglia per discutere del superamento del part time con il completamento orario fino a full time di lavoratrici e lavoratori 118 Sanitaservice ASL Brindisi, in modo da conformare i livelli occupazionali rispetto agli altri territori della Regione Puglia.

L’inerzia della vicenda unita alla carenza di personale producono utilizzo di orario aggiuntivo e diniego di ferie e permessi.

Tutto quanto sopra sta mettendo in crisi il sistema e le carenze di personale hanno comportato disservizi in serie che solo con il completamento dell’orario fino a FULL TIME di tutto il personale ed un piano di assunzioni conseguente si potrebbe tamponare, vista la situazione sempre più complicata la FP CGIL Brindisi si riserva ogni azione per dirimere la questione.