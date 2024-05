FP CGIL – “La 194 non si tocca”

Convegno questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna, organizzato dalla Cgil FP di Brindisi per ribadire il no a qualsiasi eventuale cambiamento della L.194 sull’aborto, in particolare sull’organizzazione dei consultori. La Cgil ribadisce la necessità di autodeterminazione della donna perché e’ solo la donna che puo decidere di avere o non avere figli. L’iniziativa comune in tutta Italia ha trovato slancio dopo la proposta di legge del Governo di far partecipare nei consultori anche associazioni che siano contrarie alla pratica dell’aborto. Iniziativa che la Cgil contesta fortemente. E’ intervenuto anche il direttore generale dell’Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, che ha fatto notare che nell’Asl di Brindisi non ci sono obiettori di coscienza e che i consultori lavorano bene così come sono organizzati ora. Ha moderato Chiara Cleopazzo della Cgil FP.