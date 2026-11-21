MEZZI 118 BRINDISI: CONTINUE ROTTURE, CARENZA DI PERSONALE E POSTAZIONI SCOPERTE. SEGNALAZIONI RIPETUTE E CRITICITÀ IRRISOLTE.

La FP CGIL denuncia il perdurare di gravi carenze organizzative nella gestione dei mezzi di soccorso e del personale. Dopo mesi di segnalazioni e richieste di intervento, i lavoratori continuano a non avere riferimenti e procedure operative certe, mentre la carenza di organico mette a rischio la regolare operatività delle postazioni.

Brindisi, 21 novembre 2026

La FP CGIL Brindisi esprime profonda preoccupazione e forte disappunto per il perdurare delle criticità organizzative che interessano la gestione dei mezzi di soccorso del SET 118 provinciale e per l’assenza, allo stato, di soluzioni concrete e risolutive rispetto alle ripetute segnalazioni avanzate dalla nostra Organizzazione Sindacale.

Non siamo di fronte a problematiche improvvise o sconosciute. Già con diffida del 13 luglio 2026, nel successivo incontro sindacale del 20 luglio e con ulteriore nota formale del 10 ottobre, la FP CGIL aveva denunciato l’inadeguatezza di un sistema di gestione delle anomalie dei mezzi di soccorso affidato prevalentemente a un gruppo WhatsApp, chiedendo procedure ufficiali, strumenti di segnalazione tracciabili e una chiara individuazione delle responsabilità aziendali.

Affidare a un gruppo di messaggistica la gestione di problematiche che riguardano la sicurezza degli operatori è assurdo, soprattutto quando le segnalazioni rischiano di cadere nel vuoto per l’assenza di un referente aziendale all’interno dello stesso.

Eppure, nonostante mesi di richieste, la situazione continua a presentare le medesime criticità.

Il 13 novembre 2026, durante un incontro con l’Amministratore Unico di Sanitaservice, la delegazione FP CGIL ha nuovamente sollevato la questione, evidenziando la necessità di intervenire su un sistema organizzativo che, a nostro avviso, presenta evidenti carenze.

Anche in tale occasione, tuttavia, abbiamo avuto la percezione che la problematica venisse minimizzata, senza che alla nostra delegazione fossero prospettate soluzioni operative concrete. Un atteggiamento che desta particolare preoccupazione, considerata la rilevanza della gestione dei mezzi di soccorso per la sicurezza degli operatori e la continuità del servizio di emergenza-urgenza.

Ed in effetti, in questi giorni diverse postazioni del SET 118 hanno segnalato difficoltà nell’effettuare il rifornimento di carburante delle ambulanze. Ancora una volta gli autisti-soccorritori hanno rappresentato le criticità attraverso il gruppo WhatsApp utilizzato per le comunicazioni relative ai mezzi.

Un gruppo nel quale non risulta presente alcun responsabile aziendale, tantomeno chi ha la responsabilità della gestione dei mezzi. La questione, tuttavia, non riguarda la presenza o meno dei singoli responsabili all’interno di una chat, bensì l’assenza di un sistema alternativo chiaramente comunicato ai lavoratori, capace di assicurare la presa in carico delle segnalazioni, la gestione tempestiva delle anomalie e l’individuazione delle responsabilità operative.

È possibile che, dopo quasi quattro anni dall’internalizzazione del servizio, si debba ancora discutere di come segnalare un problema a un’ambulanza e di chi debba prenderlo in carico?

Ed è proprio su questo punto che la FP CGIL chiama direttamente in causa non soltanto Sanitaservice, quale società responsabile dell’organizzazione del personale e delle attività affidate, ma anche la Direzione Generale dell’ASL Brindisi, nella sua duplice veste di soggetto istituzionale e socio unico di Sanitaservice, affinché eserciti concretamente, nell’ambito delle proprie competenze, le funzioni di indirizzo e controllo spettanti, a tutela del corretto funzionamento di un servizio pubblico essenziale.

Alla luce delle ripetute segnalazioni e del perdurare delle criticità denunciate, chiediamo alla Direzione Generale dell’ASL Brindisi un intervento concreto e tempestivo nei confronti di Sanitaservice, finalizzato a verificare le problematiche rappresentate e a promuovere l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi, affinché siano garantite la sicurezza degli operatori, l’efficienza dei mezzi di soccorso e la continuità del servizio di emergenza-urgenza.

CARENZA DI PERSONALE: POSTAZIONI SCOPERTE E SOLUZIONI CHE TARDANO AD ARRIVARE

Alle problematiche relative ai mezzi di soccorso si aggiunge una situazione altrettanto preoccupante: la persistente carenza di personale nel SET 118 provinciale, che determina con crescente frequenza la mancata operatività di alcune postazioni per l’impossibilità di garantire le necessarie sostituzioni. Una condizione che rischia di compromettere la continuità del servizio di emergenza-urgenza, con inevitabili ripercussioni sull’assistenza ai cittadini.

A tal proposito, la FP CGIL ricorda che risulta da tempo ferma una manifestazione di interesse finalizzata a consentire al personale ausiliario in possesso dei requisiti previsti il passaggio al servizio SET 118. Una possibilità che potrebbe contribuire concretamente a fronteggiare la carenza di organico, ma rispetto alla quale non risultano, allo stato, sviluppi risolutivi.

Di fronte a postazioni che rimangono scoperte, a una manifestazione di interesse ancora ferma e a procedure selettive che sollevano interrogativi, la FP CGIL Brindisi si chiede se si stiano realmente mettendo in campo tutte le soluzioni disponibili per risolvere la carenza di personale oppure se si continui a rinviare una risposta concreta a un problema ormai evidente.

Non è più sufficiente prendere atto delle problematiche o rinviarne la soluzione. Le segnalazioni sindacali devono trovare riscontro in provvedimenti concreti, soprattutto quando riguardano la sicurezza degli operatori, l’efficienza dei mezzi e la continuità del servizio di emergenza-urgenza.

Gli autisti-soccorritori non possono essere lasciati soli a gestire problematiche organizzative che competono all’Azienda. Il personale ha il dovere di segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate, ma deve poter contare su un’organizzazione che garantisca riferimenti certi, procedure ufficiali e risposte operative adeguate.

La FP CGIL Brindisi chiede pertanto all’Amministratore Unico di Sanitaservice e alla Direzione Generale dell’ASL Brindisi un intervento immediato e coordinato, finalizzato a individuare formalmente i responsabili della gestione dei mezzi, definire procedure ufficiali di segnalazione e intervento, assicurare soluzioni tempestive alle criticità che possono compromettere la regolare operatività delle ambulanze e affrontare concretamente la carenza di personale, anche attraverso la definizione delle procedure già avviate e una verifica dei criteri adottati nelle nuove selezioni.

Non chiediamo interventi straordinari, ma un’organizzazione ordinaria all’altezza di un servizio straordinariamente importante per la vita e la sicurezza dei cittadini.

Dopo mesi di segnalazioni, la FP CGIL ritiene che sia arrivato il momento di passare dalle interlocuzioni ai provvedimenti concreti.

La sicurezza dei lavoratori e il diritto dei cittadini a un soccorso efficiente non possono attendere ulteriormente.

Luciano Quarta Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi

Pietro Roma Coordinatore FP CGIL Brindisi 118