FP/CGIL: NESSUN PERICOLO PER LE STABILIZZAZIONI IN SANITA’

Nessun pericolo per le Stabilizzazioni.

Sarebbe opportuno smetterla di utilizzare e strumentalizzare l’esito positivo della

vertenza precari ASL per mera propaganda .

Alcuni sindacati dovrebbero, infatti, spiegare dove si trovavano durante i lunghi anni

della battaglia portata avanti per la stabilizzazione dei precari in quanto nessuno li ha

mai visti scendere in campo al fianco dei lavoratori, nei reparti, nei servizi , ecc..ne’ sono

mai stati in grado di dare risposte ai precari.

Troppo comodo adesso salire sul carro dei vincitori fingendo interesse per l’ elenco

degli stabilizzandi fornito dalla ASL BR.

La ASL Brindisi ha chiarito benissimo la situazione rendendosi sin da subito

disponibile a risolvere eventuali problematiche .

La FP CGIL ha fatto della lotta al precariato “ istituzionalizzato” una vera e propria

battaglia a tutti i livelli .

I precari della ASL Brindisi sanno benissimo chi è stato al loro fianco in questi anni e

chi ha sostenuto la loro vertenza.

Ipotizzare “irregolarità’” inesistenti resta il solito mezzuccio che ha consentito a certa

gente solo di fare numeri.

Oggi non funziona e non funzionerà.