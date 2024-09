Fp Cgil: Raccolta Rifiuti -Brindisi AVR SpA smetta di fare illazioni su lavoratori e rappresentanza

In una audizione in sede di conferenza dei Servizi presso il Comune di Brindisi,

che la AVR SpA ha voluto trasformare in una farsa, abbiamo assistito a dichiarazioni ancora una volta irricevibili verso lavoratori e sindacato, invitiamo l’amministrazione di Brindisi a non dare spazio a chi crede di poter venire a Brindisi ed offendere il territorio con atteggiamenti non consoni, invitiamo soprattutto a prender provvedimenti verso un’azienda che non sta portando avanti il suo compito in maniera corretta.

Inoltre scriviamo la presente al fine di diffidare la AVR SpA, dal tenere affermazioni quali quelle tenute in sede di conferenza dei Servizi presso il Comune di Brindisi, oltre che in comunicati divulgati a mezzo stampa, in uno di questi AVR SpA affermava di aver “informato e sentito le OOSS nelle procedure di individuazione e selezione di operatori da inserire a breve termine”

La FP CGIL non è mai stata convocata ad alcun incontro mirato alla assunzione di nuovo personale a tempo determinato, né è stata coinvolta in alcuna procedura tesa a determinare i criteri di selezione.

Riteniamo inoltre che la AVR SpA continui a sbagliare additando i propri dipendenti, fatto gravissimo dato che le responsabilità sono totalmente addebitabili alla stessa AVR in tema di organizzazione, di gestione e di rapporti sindacali non consoni.

INVITIAMO e DIFFIDIAMO, ancora una volta, la AVR SpA a ripristinare le corrette relazioni sindacali e a non produrre dichiarazioni lesive verso i Lavoratori e questa O.S. come già avvenuto in diverse occasioni.

In difetto la Funzione Pubblica CGIL Brindisi si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i propri diritti e quelli del personale nelle sedi competenti.

Luciano Quarta

Segretario Generale FP CGIL Brindisi

Damiano Antonaci

Segretario Territoriale FP CGIL Brindisi