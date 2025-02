Fp Cgil – Riconosciuto orario pieno a 280 lavoratori del 118

Riconosciuto orario pieno a 280 lavoratrici e lavoratori del 118 SANITASERVICE ASL BRINDISI



Dopo l’impegno nella Terza Commissione Sanità per una soluzione entro il 12 febbraio è notizia di queste ore che Il dipartimento Salute della Regione Puglia, ha confermato che la richiesta delle Organizzazioni Sindacali di un’esigenza da parte di Sanitaservice e di Asl Brindisi di raggiungere l’obiettivo di aumento orario fino a FULL TIME per lavoratrici e lavoratori del Servizio 118, verrà accolta esprimendo parere positivo.

Una battaglia di giustizia in cui tutti gli attori in campo hanno dato il loro contributo, con Il presidente della Terza Commissione dr Mauro Vizzino che ha messo insieme tutte le parti: OO.SS, ASL e SANITASERVICE ed il Dipartimento salute e dopo l’audizione in commissione si è raggiunto il risultato.

La FP CGIL Brindisi ha sottolineato sin dall’inizio dell’internalizzazione del servizio 118 in Sanitaservice la necessità dell’aumento orario, quanto avvenuto oggi è un passo importante verso il riconoscimento del lavoro svolto da questa platea di lavoratrici e lavoratori, una prima risposta sulle diverse questioni aperte in tema 118 e sulle esigenze di cura del territorio della provincia di Brindisi, che merita una copertura massima del Servizio Emergenza Territoriale 118, anche attraverso l’apertura di nuove postazioni, l’assunzione di ulteriore organico e soprattutto la tutela del personale esistente.



Luciano Quarta Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi