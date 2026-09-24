Fp Cgil – Sicurezza sanitaria a Brindisi. Tavolo in Prefettura con le forze dell’ordine. In arrivo protocollo per la sicurezza

Si è svolto oggi presso la Prefettura di Brindisi, su convocazione del Prefetto Dott. Guido Aprea un tavolo istituzionale sulla sicurezza dei lavoratori della sanità brindisina, alla luce dei gravi e reiterati episodi di violenza che negli ultimi mesi hanno colpito il personale sanitario in servizio, in particolare presso il Presidio Ospedaliero “Antonio Perrino”. Al tavolo hanno preso parte il Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, il Direttore Sanitario del P.O. Perrino, il Comandante provinciale dei Carabinieri, un rappresentante della Guardia di Finanza e delegazioni della Questura di Brindisi, il Presidente dell’Ordine Dei Medici e la Presidente dell’Ordine degli Infermieri.

FP CGIL Brindisi ha partecipato al confronto portando proposte operative e concrete, frutto delle denunce e delle segnalazioni raccolte in questi mesi direttamente dai lavoratori dei reparti più esposti. Le richieste sindacali, portate al tavolo, sono le seguenti:

– Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per il rischio aggressioni, adeguato alla reale situazione dei reparti.

– Protocolli per la gestione degli utenti ad alta criticità comportamentale.

– Aumento del personale medico in servizio presso il Pronto Soccorso del Perrino, con attivazione della reperibilità dirigenziale h24,

– Presidio fisso h24 di Polizia e potenziamento dell’assetto di vigilanza interna e videosorveglianza.

– Formazione strutturata e strumenti di allerta rapida per tutto il personale esposto al rischio.

– Analisi formale e tempestiva di ogni episodio di violenza, con adozione di correttivi.

Il confronto si è svolto con ampia partecipazione di tutte le parti presenti, e le istituzioni hanno assunto un impegno concreto a dare seguito operativo alla questione sicurezza, quanto proposto da FP CGIL inclusa la previsione di percorsi formativi dedicati al personale è stato oggetto di approfondimento.

Nei prossimi giorni sarà definito un nuovo protocollo d’intesa tra Prefettura, ASL Brindisi e Forze dell’Ordine.

FP CGIL Brindisi prende atto con favore della disponibilità istituzionale mostrata oggi, richiedendo con tempi certi di attuazione e strumenti di monitoraggio che consentano ai lavoratori di riscontrare, nella pratica quotidiana dei reparti, un cambiamento delle condizioni di sicurezza. Il personale sanitario di Brindisi oltra alla solidarietà chiede di poter lavorare senza il timore di essere aggredito.

Su questo, FP CGIL continuerà a vigilare e a chiedere l’attuazione di quanto oggi definito, Ringraziando sua Eccellenza il Prefetto e tutte le istituzioni partecipanti per la disponibilità, l’attenzione e l’impegno fattivo per un tema fondamentale per tutte e tutti noi

FP CGIL Brindisi

Luciano Quarta — Segretario Generale

Valerio Aga

Francesco Pollasto