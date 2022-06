FP CGIL – SODDISFAZIONE PER L’ESITO DELLA VERTENZA DEL “CARA” DI RESTINCO

La FP CGIL di Brindisi, unitamente ai lavoratori del Cara Restinco di Brindisi, esprime

grande soddisfazione per gli esiti della difficile vertenza conclusa presso la

Prefettura di Brindisi.

Si tratta di una vertenza che ha coinvolto lavoratori qualificati e responsabili che

nell’ultimo ventennio si sono occupati con professionalità degli ospiti di Restinco

prestando la loro opera con diverse società in appalto per conto della Prefettura e

che nel periodo di emergenza COVID hanno rischiato in prima persona continuando

ad erogare il servizio anche in assenza di DPI.

Purtroppo l’ultima gestione aveva modificato radicalmente le modalità di

attuazione del loro rapporto di lavoro con una decurtazione delle ore lavorative

molto consistente che ha messo in discussione la dignità di questi lavoratori e la

loro capacità di far fronte agli impegni famigliari.

Grazie all’impegno di SE il Prefetto di Brindisi e dei sindacati che hanno partecipato

ad un tavolo di trattative complicato e per niente scontato si è conclusa, oggi,

favorevolmente la vertenza con il passaggio di cantiere e il rispristino di condizioni

lavorative dignitose.

Il lavoro per essere fattore di libertà “deve assicurare a sé e alla propria famiglia

un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.).