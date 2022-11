FP/CGIL – STANZA BOLLA COVID E CAOS ORGANIZZATIVO AL PERRINO

Al Direttore Generale ASL BR Al Direttore Sanitario ASL BR AL Direttore Sanitario P.O. Perrino Alla Stampa Oggetto: Stanza Bolla COVID e caos organizzativo al Perrino Premesso che all’interno dell’ospedale è scoppiato un nuovo focolaio COVID che ha coinvolto pazienti e utenti e la situazione sembra destinata a peggiorare , si è avuta notizia di quanto disposto dalla direzione Sanitaria del P.O. Perrino in merito all’individuazione e all’attivazione di “stanze bolla” presso le U.O. del nosocomio. Si consideri che il SARS-cov-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto (< 1 metro) con una persona infetta e che la via primaria di contagio è costituita dalle goccioline del respiro (droplets) delle persone infette. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. Tuttavia, le più aggiornate evidenze suggeriscono che la trasmissione possa avvenire anche da soggetti paucisintomatici o anche del tutto asintomatici. Si evidenzia che alcune procedure mediche (ventilazione polmonare non invasiva ed invasiva, broncoscopia ecc…) possono produrre goccioline droplets molto piccole (chiamate nuclei di goccioline aerosolizzate o aerosol) che sono in grado di rimanere a lungo sospese nell’aria e possono potenzialmente essere causa di trasmissione dell’infezione. La trasmissione indiretta può avvenire anche attraverso oggetti o superfici contaminati. Il virus può sopravvivere da alcune ore fino a diversi giorni sulle superfici. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la scelta fatta dalla Direzione Medica del P.O. Perrino di individuare “stanze bolla” all’interno delle unità operative appare paradossale. Nella nota 94628 la Direzione sanitaria ha intimato ai dirigenti delle U.O. del nosocomio brindisino, l’individuazione e l’attivazione delle “stanze Bolla”, atte ad ospitare i pazienti positivi al Covid e asintomatici. La nota presenta alcune criticità a nostro avviso molto importanti che potrebbero avere un effetto rebound sulla salute dei pazienti stessi e degli operatori sanitari. In primis le “stanze bolla” individuate nella maggior parte delle U.O. coincidono quasisistematicamente con le vie di fuga previste dal decreto legislativo 81 del 2008 e pertanto i contenitori e i tavolini, nonchè il semplice passaggio ostruiscono di fatto la via principale di emergenza: “Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro”. In secondo luogo le “stanze bolla” rischiano di diventare “untori” poichè la “separazione funzionale, posta nei corridoi a separare la zona pulita da quella infetta, non sempre è possibile. Mancano i presupposti per poter gestire i pazienti Covid positividentro i reparti a cominciare dalle caratteristiche delle stanze, la commistione di percorsi e transito di operatori, gli spazi necessari per la vestizione e svestizione, l’igienizzazione di percorsi e ascensori, l’uso esclusivo delle apparecchiature elettromedicali. Quanto disposto dalla DS non tiene conto dei processi organizzativi e del maggiore impegno a carico della U.O. La gestione dei letti Covid è a carico dell’organico infermieristico e operatori socio sanitari presente in reparto già notevolmente ridimensionato rispetto a gli standard assistenziali ordinari, considerato, che il contagio si sta diffondendo in maniera considerevole tra gli operatori e queste condizioni lavorative potrebbero potenzialmente accentuarlo. Con l’organico così ridotto la sostituzione del collega malato ricade su chi rimane in servizio, saltandoi turni di riposo, sommando a straordinari orari aggiuntivi in una forma di organizzazione del lavoro che risulta ingestibile e insostenibile. Ancora più importante è che nella nota non c’è alcun riferimento ai percorsi interni all’Ospedale. Si parla di pazienti asintomatici, ma se si aggravano? Cosa succede se i reparti COVID non hanno posti? Inoltre per quanto riguarda i trasferimenti dei pazienti COVID occorre chiarire bene le modalità. In molti casi si chiede ai reparti di procurarsi la barella biocontenitiva, in altri il paziente viene trasportato con un “cubo” posto sopra la testa e non risulterebbe che tale strumento rientri nei DPI previsti dalle norme vigenti. Per quanto sopra la Funzione Pubblica CGIL Brindisi chiede: • La revoca della nota 94628 • La convocazione di un incontro monotematico per contribuire, così come previsto dalla normativa vigente, a definire tra le parti l’organizzazione dellavoro in un presidio che già mostra una carente dotazione organica anchein ragione dei carichi di lavoro presenti nello stesso. Nelle more di un urgente riscontro, nella consapevolezza dei risvolti scaturenti da ogni atto amministrativo su materie delicate che attengono la garanzia della salute e sicurezza degli operatori sanitari e della cittadinanza si porgono distinti saluti.