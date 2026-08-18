Fragili – Maneggiare i figli. Maneggiare se stessi. – Il 27 agosto a Mesagne

Fragili – Maneggiare i figli. Maneggiare se stessi.

un monologo teatrale di Leonardo Mendolicchio

IL 27 AGOSTO A MESAGNE

Piazza Orsini del Balzo, ore 21:00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Leonardo Mendolicchio porta in scena “Fragili”, un monologo teatrale che intreccia psicologia, esperienza clinica e racconto per affrontare una delle sfide più complesse del nostro tempo: essere genitori nell’era digitale.

Come si accompagna la crescita di un figlio in una società dominata dai social network, dagli algoritmi e da modelli sempre più difficili da decifrare? Quale ruolo possono avere oggi madri e padri in un contesto in cui identità, relazioni e percezione di sé vengono continuamente influenzate dal mondo digitale?

Partendo dalla propria esperienza di psichiatra e direttore del Dipartimento per la Cura dei Disturbi Alimentari dell’Istituto Auxologico Italiano, Leonardo Mendolicchio conduce il pubblico in un percorso fatto di storie vere, riflessioni, ironia ed emozioni. Un racconto che mette al centro il disagio degli adolescenti, ma anche le fragilità degli adulti chiamati ad accompagnarli nella crescita.

“Fragili” non è una conferenza né una lezione, ma un’esperienza teatrale che invita a interrogarsi sul significato dell’educazione, sull’importanza dell’ascolto e sul valore della vulnerabilità come strumento di relazione.

Un appuntamento dedicato a genitori, educatori e a chiunque desideri comprendere meglio le trasformazioni culturali e sociali che stanno ridefinendo il rapporto tra le nuove generazioni e il mondo che le circonda.

Leonardo Mendolicchio è psichiatra, psicoanalista, membro della Scuola lacaniana di psicoanalisi e dell’Associazione mondiale di psicoanalisi. Direttore del Centro disturbi del comportamento alimentare e direttore del laboratorio di ricerca di Neuroscienze Metaboliche dell’Istituto Auxologico italiano, docente alla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano e alla scuola di specializzazione di nutrizione dell’Università di Milano. È fondatore del progetto Food For Mind per la diffusione dell’esperienza di cura dei disturbi alimentari. Ha scritto diversi saggi, tra cui Fragili (2024), L’amore è un sintomo (2025), Diventerai uomo. Crescere un figlio oltre il mito della virilità (2026) ed è consulente e autore di programmi televisivi di divulgazione come «Fame d’amore» su Rai3 e «Persone Medicina» su Real Time.