Frammenti di Pace con Unesco e istituto*scolastico “Bozzano”

Serata dedicata alla richiesta di Pace trai popolima anche trale persone. L’Unesco ha organizzato presso Palazzo Nervegna un incontro sul tema “Frammenti di Pace, parole, canzoni, immagini”, in collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo “Bozzano”. Un momento emozionate per una serata da cui si e’ innalzato verso il cielo un forte grido per la Pace. Sono intervenuti Mario Criscuolo, presidente Unesco Brindisi e la direttrice scolastica Maria Luisa Pastorelli. Si e’ esibito il coro della scuola, con l’accompagnamento del prof. Giuseppe Pedali alla tromba. Ha prrsentato la collega Patrizia Miano.