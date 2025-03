Francavilla – Alla scoperta della pittrice Francesca Forleo Brayda

Sabato 8 marzo alle 10.00 in Biblioteca Comunale, in occasione della Giornata Internazionale della donna, è in programma un incontro sulla pittrice Francesca Forleo Brayda.

All’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano, la Sindaca delle Ragazze e dei Ragazzi Viola Ricchiuti, l’esperto di storia locale Alessandro Rodia, l’insegnante Imma Di Taranto e lo studente Giuseppe Maggi.

“Quest’anno – commenta l’Assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano – vogliamo dedicare l’8 marzo ad una delle figure più importanti della storia francavillese, le cui pregevoli opere e la cui storia personale sono state oggetto qualche anno fa di un lavoro culminato con l’intitolazione di un parco.”

Francesca Forleo Brayda (1779-1820) è stata allieva di Ludovico Delli Guanti. Le sue opere spaziano dai temi religiosi a quelli mitologici. Intorno al 1810 si ritirò in campagna per ragioni di salute. La vita rustica ispirò molti suoi quadri dell’età matura. Visse in solitudine, non si sposò e non ebbe figli, sfuggendo al destino delle donne che all’epoca prevedeva la vita familiare o in alternativa quella monastica.

“Trasmettere alle giovani generazioni storie come quella di Francesca Forleo Brayda – prosegue l’Assessore Tatarano – può costituire un modo concreto per onorare una data simbolica e per valorizzare personaggi attorno ai quali creare un vero e proprio circuito culturale e turistico.”

A Francesca Forleo Brayda nel 2019 è stata intitolata un’area verde attrezzata grazie all’iniziativa “Un parco per una donna”, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dalla Commissione Pari Opportunità con l’obiettivo di stimolare negli studenti un lavoro di ricerca sul ruolo storico, politico e culturale che hanno ricoperto le donne nella Città degli Imperiali. La proposta di intitolazione, successivamente avallata dall’Amministrazione Comunale, all’artista Francesca Forleo Brayda venne formulata dalle studentesse e dagli studenti del Secondo Istituto Comprensivo. Tra questi figurava Giuseppe Maggi che interverrà all’incontro in programma l’8 marzo in Biblioteca.

“Francesca Forleo Brayda – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è una figura controcorrente che ha pagato con la solitudine il suo voler essere donna indipendente, consapevole del proprio talento. Ci ha lasciato un patrimonio di opere, due delle quali si trovano nella sala Mogavero di Castello Imperiali, che meritano la massima attenzione da parte di tutti. Ringrazio il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi per aver sposato questa iniziativa che intende valorizzare l’opera e la biografia di questa importante artista.”