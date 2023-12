FRANCAVILLA – ANCORA INIZIATIVE DEL CARTELLONE DI NATALE

Iniziative del cartellone la

“Magia di Natale”

Chiusura dell’anno tra musica e spettacoli con il cartellone la “Magia di Natale” a cura dell’Amministrazione Comunale.

Mercoledì 27 dicembre alle 19.00 nella Basilica Minore del Santissimo Rosario saranno di scena “Le pietre vive del Salento” con “Il racconto della notte Santa”. Lo spettacolo propone un viaggio musicale e narrativo tra le nenie, le pastorali, le serenate e i racconti della tradizione contadina. Il prodigioso evento rivive nelle melodie e nei canti che una volta, dall’Immacolata all’Epifania, si diffondevano in tutti i paesi e che oggi si manifestano come messaggio di gioia e di pace. Lo spettacolo è a cura della Presidenza del Consiglio Comunale.

Giovedì 28 dicembre alle 19.30 presso la Parrocchia della Croce appuntamento con le voci del Coro Gospel Voices’ Power, dirette dalla maestra Giusi Telesca, che si esibiranno in una delle tappe del “Blessing Tour 2023/2024” nell’ambito dell’undicesima edizione di “ArmoniE di Natale”. Il coro, composto da 15 artisti professionisti, farà rivivere celebri brani della tradizione gospel che custodiscono un messaggio di pace, condivisione, amicizia e solidarietà. Nel corso della serata, a cura dell’Associazione Armonie ODV, ci sarà una raccolta fondi destinata alle famiglie con difficoltà economiche e alla mensa solidale che opera nel Santuario.

Venerdì 29 dicembre tornano gli artisti di Circo in Strada – Christmas Edition per regalare una nuova serata di magia a grandi e bambini. Dalle 18.30 il centro cittadino si trasformerà in un grande palcoscenico che accoglierà spettacoli di giocoleria, fachirismo ed equilibrismo.

Il 2023 si chiuderà in musica con il Capodanno in piazza Umberto I. La notte più lunga dell’anno sarà scandita dal “Golden music show” di Pino Delli Noci.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.