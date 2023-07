FRANCAVILLA – APPROVATA L’ISTITUZIONE DI TRE SEZIONI PRIMAVERA

Approvata l’istituzione di tre sezioni Primavera

nelle scuole francavillesi

Importanti novità in arrivo per i servizi educativi dell’infanzia.

L’Amministrazione Comunale nei giorni scorsi ha dato il via libera all’istituzione di due nuove sezioni Primavera che apriranno i battenti nel Secondo e Terzo Istituto Comprensivo e che si aggiungeranno al corso già avviato e confermato anche nel prossimo anno scolastico nel plesso di via D’Annunzio (Terzo Comprensivo). La Sezione Primavera è un particolare percorso formativo rivolto a bambini tra i 24 e i 36 mesi con lo scopo di facilitarne il passaggio dal nido alla scuola d’infanzia.

“Insieme alla Preside D’Amelia e all’Ambito Territoriale Br3 – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo avviato lo scorso anno la prima Sezione Primavera cittadina. Il buon riscontro all’iniziativa ci ha spinto a potenziare l’offerta formativa introducendo due nuovi corsi che saranno avviati nel Terzo Comprensivo, che ne avrà così due, e nel Secondo Comprensivo.”

Le risorse necessarie per l’avvio delle due nuove realtà sono il frutto di un finanziamento di circa 180 mila euro ottenuto dall’Amministrazione Comunale dai Ministeri “dell’Economia”, “dell’Istruzione e del Merito”, “degli Affari Europei, il Sud, Politiche di Coesione e PNRR” e “della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità”. L’obiettivo della misura è incrementare il numero di posti disponibili per l’utenza residente in Città.

“Migliorare i servizi pubblici per la formazione dei nostri giovanissimi concittadini – prosegue l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – vuol dire puntare sul nostro futuro e investire sulla qualità della vita delle famiglie con bambini piccoli. Questo è un altro passo in avanti verso una Città pensata a misura di tutti i cittadini.”

Intanto, sempre sul fronte dei servizi educativi dell’infanzia, sono stati aggiudicati i lavori per il recupero della ex scuola di via Bilotta. Per questo intervento l’Amministrazione Comunale si è aggiudicata un finanziamento di circa 830 mila euro legato al PNRR.

Il progetto dei lavori prevede la rigenerazione dell’edificio con il consolidamento strutturale, l’adeguamento antisismico, nuovi impianti idrico, fognario, elettrico, termico, la realizzazione di nuovi solai e balconi. Il tutto corredato con impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità e acqua calda. I 640 metri quadrati della struttura ospiteranno tre sezioni scolastiche dotate di spogliatoio, aula e servizi igienici. Le aree comuni saranno strutturate con una sala per attività ludico-educative, cucina, aula insegnanti e deposito per l’attrezzatura didattica. La nuova scuola di via Bilotta si completerà con una ampia area verde attrezzata con giochi per i bambini e angoli dedicati ai momenti di svago. I lavori cominceranno nelle prossime settimane.